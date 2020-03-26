Блогер раскритиковал оппозиционера за отказ от самоизоляции после возвращения в Россию

Блогер Илиас Меркури раскритиковал общественного деятеля Сергея Бойко, который не самоизолировался, прибыв в Россию из-за границы.

«Коронавирус затронул абсолютно все страны, все страны принимают меры, Россия – не исключение. Наша несистемная оппозиция ожидаемо решила заработать себе очко на теме коронавируса. В ход пошли гневные твиты в стиле «вы все врете, скрываете», фейкометы начали вбрасывать откровенную дезу», – отметил Меркури на своем канале в YouTube.

В частности, он указал на высказывания политолога Валерия Соловья, чьи слова, по мнению Меркури, «граничат с Уголовным кодексом». «Я удивлен, что он все еще на свободе», – сказал блогер.

Меркури привел в пример отрывок из стрима Соловья, в котором тот утверждает, что якобы эпидемия коронавируса в России «по масштабам превосходит» показатели Италии. «У нас уже сейчас больше жертв, чем в Италии. На сегодняшний день около 1,5 тыс. человек с подтвержденным диагнозом. Это все тщательно скрывается», – заявил Соловей.

Напомним, Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к интервью Соловья «Эху Москвы».

Другую часть ролика Меркури посвятил сооснователю «Общества защиты интернета» Сергею Бойко.

«Старый друг [руководителя «Фонда борьбы с коррупцией»] Леонида Волкова. В 2015 году выдвигается в местное Заксобрание от ПАРНАСа. Бойко активно собирал деньги на свою избирательную кампанию. К выборам, понятно, его не допустили из-за брака в подписных листах», – рассказал Меркури.

Он добавил, что на тот момент Бойко был фактически безработным, после чего создал ИП. В 2016 году Бойко принимал участие на выборах в Госдуму от партии «Яблоко» по одномандатному округу.

«Но главная страсть Бойко – не политика, это не его конек, его конек – это путешествия. Компанию в заграничных турне ему составляет молодая волонтерка из штаба [блогера Алексея] Навального Кристина Жданова», – пояснил Меркури.

За последние годы пара «успела потусовать» по всему миру, заметил блогер. Бойко и Жданова, по его словам, побывали в Германии, Австрии, Испании, Нидерландах, Португалии, Египте, Бразилии, Перу, Коста-Рике, Тайланде, Мексике, Турции, Китае.

«17 марта Бойко вернулся из очередного вояжа в Новосибирск. И что он сделал, угадайте? Первым делом Бойко, после того, как он вернулся из зарубежного турне, поехал к себе в студию и записал гневный ролик в адрес властей», – добавил Меркури.

Он указала, что в ролике Бойко попытался раскритиковать правительство за неправильные, по его мнению, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Предполагаю, что он мог быть заразным, и заразить всех, кто с ним контачил – от квартиры, до студии, самой студии и обратно. Какое это количество – я не знаю, на данный момент в Новосибирске пять зараженных», – сказал блогер.

Он отметил, что Сергей Бойко обратился к президенту и правительству, к гражданам, с предложением принять срочные меры для спасения от коронавируса.

«И сами нарушили условия самоизоляции, потому что самоизоляция, согласно европейскому опыту, необходима. Может быть, политика не ваш конек? Может быть, сосредоточиться на туризме? Потому что политика подразумевает какой-то процент честности. Честности к самому себе. Я предполагаю, вы могли заразить и родных», – заключил Меркури.