Летчик Ярошенко заболел в американской тюрьме «каким-то ОРВИ»

Российский летчик Константин Ярошенко заболел в американской тюрьме «каким-то ОРВИ», при этом вторую неделю не получает медицинскую помощь из-за отсутствия в санчасти врачей, сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

«Общалась [с Константином]. Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ. В санчасть не может попасть, потому что все врачи, видимо, в госпиталях. То есть у них там никого не принимают», – цитирует Викторию Ярошенко ТАСС.

Супруга российского летчика обратила внимание, что Константина Ярошенко содержат в пенитенциарном учреждении «Данбери» в штате Коннектикут, который является одним из наиболее неблагополучных по распространению коронавируса из-за близости к Нью-Йорку. «Дело времени, когда занесут этот вирус в тюрьму, потому что охранники, служащие ходят на работу, движение есть», – поделилась своими опасениями Виктория.

Она также обратила внимание на значительно ослабленный иммунитет у супруга из-за плохого питания в американской тюрьме. «Поэтому, я боюсь, если туда коронавирус зайдет, заразится в первую очередь Костя», – сказала супруга российского летчика.

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Ранее постпредство России при ОБСЕ выразило надежду на освобождение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, неправедно удерживаемых американской «фемидой», в связи с угрозой их заражения коронавирусом.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что власти некоторых американских штатов под предлогом борьбы с коронавирусом решили выпускать на свободу заключенных досрочно. Утверждалось, что освобождаются тысячи заключенных.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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