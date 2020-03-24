Россия выразила надежду на освобождение Бута и Ярошенко из-за коронавируса

Постпредство России при ОБСЕ надеется, что в связи с освобождением в США многих заключенных на фоне пандемии коронавируса свободу обретут и удерживаемые в Соединенных Штатах россияне.

«Власти ряда штатов США, опасаясь вспышки коронавируса в тюрьмах, отпускают заключённых домой. Надеемся, что это будет способствовать освобождению Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, неправедно удерживаемых американской «фемидой», – передает РИА «Новости» заявление постпредства.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что власти некоторых американских штатов под предлогом борьбы с коронавирусом решили выпускать на свободу заключенных досрочно. Утверждалось, что освобождаются тысячи заключенных.

Президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

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