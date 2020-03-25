Собянин: Ситуация с лабораториями на тест-системы по COVID-19 в Москве лучше, чем в мире

В Москве с лабораториями на тест-системы по коронавирусу ситуация лучше, чем в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве дела обстоят лучше, чем в других регионах, я думаю, что и лучше, чем во многих странах, в силу того, что изначально развернуты федеральные мощности, федеральные лаборатории, они всегда здесь существовали, просто были сориентированы на эту задачу», – сказал Собянин в прямом эфире на телеканале ТВЦ, сообщает РИА «Новости».

Градоначальник отметил, что тот факт, что Роспотребнадзор на базе новосибирского «Вектора» создал современные тесты, и они начали работу в достаточно большом объеме, давая несколько тысяч тестов в день, позволило сформировать базу опыта работы по тестированию диагностики коронавируса в Москве.

Собянин ранее также заявил, что во время нерабочей недели в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты..

Кроме того, мэр столицы поддержал наказания за нарушение карантина по коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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