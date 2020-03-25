Владелец Louis Vuitton разбогател на 11 млрд долларов за день

Состояние главы французской LVMH, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернара Арно выросло на 11 млрд долларов за один день на фоне сильного роста фондовых рынков, пишет агентство Bloomberg.

«Акции Christian Dior и LVMH подорожали, и его состояние Бернара Арно выросло на 11,3 миллиарда долларов за один день, это сильнейший рост, спровоцированный фондовой динамикой, за всю историю Bloomberg Billionaires Index», – пишет агентство. передает РИА «Новости».

Бумаги дорогих брендов продолжают расти. Так, Christian Dior во вторник подорожал на 20,5%, в среду их цена растет на 6,8%, а акции LVMH в Париже стали дороже на 8,9% во вторник, рост стоимости продолжается и в среду на 1%. Во вторник биржи США и Европы закрылись ростом на 8–11%.

Как отмечает агентство, состояние Арно в прошлом году показало самый сильных рост в индексе BBI, а в текущем оно опустилось на 35,2 млрд долларов из-за рисков вокруг пандемии коронавируса и опасений по росту мировой экономики. На сегодняшний день состояние Арно – 70 млрд долларов, ниже отметки в 100 млрд оно опустилось в феврале.

Для сравнения, состояние главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за сутки выросло на 6,5 млрд долларов до 70,2 млрд, а основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега стал богаче на 5,9 млрд долларов, теперь его капитал составляет 53 млрд долларов. Вместе с этим суммарные потери 500 богатейших людей мира превышают один триллион долларов с начала года.

Как сообщали ранее, из-за ситуации с пандемией коронавируса в России индекс РТС падает на 6,4%, а индекс Мосбиржи на это же время потерял около 4,1%. Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75%, достигнув 27,9 долларов за баррель.

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