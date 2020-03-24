МИД России призвал ввести гуманитарную паузу во всех «горячих точках» мира

Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к сторонам региональных вооруженных конфликтов с призывом незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу в связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Исходим из того, что в противном случае на фоне отсутствия у большей части людей, проживающих в «горячих точках», доступа к необходимым медикаментам и квалифицированной врачебной помощи подобное развитие событий может привести к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, а также на палестинских территориях, включая сектор Газа. Отдельно отмечаем риски, связанные с возможной деградацией эпидемиологической обстановки в странах Африки, где не стихает вооруженное противостояние. Наиболее уязвимыми являются зоны размещения лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц», – обратили внимание в ведомстве.

«В первую очередь наш призыв касается стран, которые незаконно применяют военную силу за пределами своих национальных границ. Особенно отмечаем, что в нынешних условиях не может быть оправдания у политики применения односторонних принудительных мер, включая экономические рестрикции, которые самым серьезным образом осложняют усилия властей по охране здоровья своего населения», – указали в МИД России.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



В ведомстве подчеркнули, что «весьма обеспокоены ситуацией на территориях под контролем террористских группировок, которых меньше всего беспокоит благополучие людей». «В перспективе эти зоны могут оказаться наиболее подверженными распространению инфекции. Убеждены, что контртеррористические меры должны быть продолжены», – отметили в министерстве.

«Призываем международное сообщество к оказанию нуждающимся странам необходимой гуманитарной помощи без каких-либо политических предусловий. Такая поддержка должна быть ориентирована на спасение людей, которые находятся в бедственном положении. Неприемлемо использование гумпомощи в качестве инструмента для навязывания внутриполитических изменений, а также спекуляции на судьбах пострадавших», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш призвал призвал принять беспрецедентные меры в условиях пандемии, включая отмену санкций, которые мешают доставлять продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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