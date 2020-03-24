Всемирная шахматная олимпиада в Москве перенесена на 2021 год

Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба FIDE.

Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады – в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада – на период с 30 июля по 4 августа, а основной турнир олимпиады – на 6-17 августа, передает ТАСС.

Напомним, во вторник международный паралимпийский комитет объявил о переносе Паралимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД