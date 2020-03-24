Аксенов сказал, сколько нужно сидеть в самоизоляции

Наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом – это самоизоляция людей на четыре недели, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас одна возможность победить вирус – на четыре недели всем закрыться дома и между собой не встречаться. Через четыре недели вы все выйдете на улицу и скажете, что ничего нет. Пройдет инкубационный период. Сегодня все беды от того, что все контакты, все зараженные потенциально или подозреваемые ходят, передают это все через руки и так далее», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

По его словам, чем больше контактов между людьми, тем больше вероятность распространения. Он добавил, что главной задачей на сегодняшний день является победа над вирусом.

«Китай, как страна диктатуры, быстро победит ситуацию. Европа будет два года в режиме демократии рассказывать всем ситуацию», – подчеркнул Аксенов.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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