Саудовской Аравии предрекли «невероятный кризис»

В Саудовской Аравии может наступить «невероятный кризис» в том случае, если низкий уровень цен на нефть сохранится несколько лет, считает колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг.

«Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», – цитирует РИА «Новости» Фиклинга.

По его мнению, крах экономики Саудовской Аравии произойдет после 2024 года, когда страна полностью исчерпает свои финансовые активы. По информации Фиклинга, уже сейчас золотовалютные резервы монархии составляют 0,1% валового национального продукта.

Фиклинг добавил, что если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель, золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт. Через несколько месяцев королевство может оказаться в «невероятном кризисе» и вынуждено будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.

При этом, по мнению автора, подобный вариант в нынешней ситуации выглядит почти как оптимистический.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать замечательную волну богатства и усидеть на ней в течение примерно последнего полстолетия, однако любая волна, в конечном счете, разбивается. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым пользуется сегодня страны Персидского залива», – заключил колумнист.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.