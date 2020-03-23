Польше разрешили повлиять на применение Газовой директивы ЕС к «Северному потоку – 2»

Польская компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading допущены к участию в процедуре рассмотрения вопроса о применении к «Северному потоку – 2» положений Третьего энергетического пакета ЕС.

Решение о включении PGNiG в эту процедуру принял немецкий регулятор энергетического рынка. Речь идет о рассмотрении просьбы Nord Stream 2 о неприменении к газопроводу положений Третьего энергопакета ЕС, сообщается на сайте польской компании.

«PGNiG, как и правительство Польши, неизменно указывают на негативные последствия проекта Nord Stream 2 для обеспечения безопасности поставок и конкуренции на рынке газа в Центральной и Восточной Европе. Включение нас в процесс позволит защитить интересы PGNiG и получателей газа. Nord Stream 2 не должен быть привилегированным», – заявил глава правления PGNiG Ежи Квециньски.

Производство по делу в соответствии с регламентом должно быть завершено к 24 мая 2020 года.

17 января Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Берлину надо найти новую лазейку, чтобы газопровод смог работать на полную мощность.