Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Обвинение по делу о катастрофе МН17 должно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что у США могут быть засекреченные спутниковые изображения пуска ракеты из «Бука» по Boeing над Донецкой областью в июле 2014 года. Такое решение вынес Гаагский окружной суд.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».

«Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?» – зачитал запрос судья.

Также сообщалось, что к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. В России назвали процесс политизированным «судилищем».