В Кремле опровергли связь помощи Италии со снятием санкций

Россия не рассчитывает на снятие санкций в обмен на оказание помощи Италии в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не связано. Здесь, конечно, не может быть и речь о каких-то условиях или каких-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также представитель Кремля добавил, что не знает о каких-либо официальных обращениях Франции к России по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

«Дело в том, что контакты осуществляются на оперативном уровне, а там это может быть и через посольство, и по дипканалам, поэтому я могу не знать всего, но пока конкретных планов по Франции не было. И мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей», – сказал Песков.

По его словам, Кремль выступает за расширение международного сотрудничества по борьбе с коронавирусом.

«В любом случае взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие – это очень важное измерение и, собственно, на примере Италии президент Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение», – отметил он.

Песков подчеркнул, что пандемию ни одна страна фактически не может победить в одиночку, необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи, поскольку «мы все находимся в одной лодке».

Он добавил, что многие страны высказывают готовность активно участвовать в международных программах помощи, в экспертном взаимодействии и во «взаимодействии в плане обмена технологиями, протоколами лечения и так далее».

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.

В Минобороны сообщили, что Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Ранее в Италию уже прибыли девять самолетов российских ВКС, которые доставили специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как медицинский спецназ России спасет Италию от смерти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД