Московская биржа открылась снижением

Российский рынок акций в начале торгов в понедельник, 23 марта, падает по основным индексам.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск понедельника падал на 4,13% – до 2235,38 пункта, индекс РТС – на 6,12% – до 867,7 пункта, передает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» растет на 1,18 рубля – до 81,11 рубля.