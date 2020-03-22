Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого вспоследствии обнаружили коронавирус, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Зайберт сообщил, что о заболевании врача Меркель узнала в воскресенье после выступления перед прессой по итогам переговоров с главами земельных правительств. «Канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин», – приводит его слова ТАСС.

Как ожидается, в ближайшие дни Меркель будет сдавать регулярные тесты. Находясь на карантине, она будет выполнять служебные обязанности, добавил представитель германского кабинета министров.

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Меркель ранее заявила, что на фоне распространения коронавируса отменила почти все встречи. «Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций», – сказала она.

Она сообщила, что встречи людей группами в общественных местах в Германии неприемлемы, полиция будет наказывать за повторные нарушения.

Напомним, в Германии за сутки на 1,9 тыс. человек возросло число заразившихся коронавирусом. От последствий коронавируса в стране умерли 55 человек, а общее число заразившихся, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. человек.

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