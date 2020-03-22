Меркель рассказала о новых ужесточения в Германии из-за коронавируса

Встречи людей группами в общественных местах в Германии неприемлемы, полиция будет наказывать за повторные нарушения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с главами земельных правительств.

«Групповые встречи людей в общественных местах, в квартирах, в частных домах в связи с серьезной ситуацией в нашей стране неприемлемы», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель сообщила, что нарушения режима ограничения контактов будут отслеживаться полицией, повторное нарушение повлечет наказание.

В дополнение к уже существующим ограничениям в общественной жизни будут закрыты заведения общепита, им предписано работать исключительно в режиме доставки, отметила канцлер.

Также закрываются заведения, предоставляющие услуги по уходу, в частности, парикмахерские, центры красоты, центры массажа, тату-салоны, аналогичные организации.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



На еще работающих предприятиях и учреждениях необходимо обеспечить «меры гигиены и средства защиты для сотрудников и посетителей».

Ранее в воскресенье кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в ходе телефонной конференции в воскресенье договорились, в частности, запретить собираться более чем по двое. Мера не будет распространяться на семьи и людей, живущих под одной крышей.

Напомним, в Германии за сутки на 1,9 тыс. человек возросло число заразившихся коронавирусом. От последствий коронавируса в стране умерли 55 человек, а общее число заразившихся, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД