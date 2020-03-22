В Удмуртии оперативно выявили два завозных случая коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении в регионе двух случаев коронавируса. Инфицированными оказались люди, приехавшие из Европы.

«В Удмуртии подтвердилось два случая коронавирусной инфекции. Оба случая завозные – один из Швейцарии, один из Венгрии. Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших – удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции», – сообщил Бречалов в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что уже определен круг контактных лиц, проведено их лабораторное обследование – результаты оказались отрицательными.

По состоянию на субботу в России выявлено 306 случаев коронавируса.

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