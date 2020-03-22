На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

По факту убийства жениха на праздновании свадьбы в кафе Нижневартовска возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 21 марта около 02.00 по местному времени в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец» в Нижневартовске в ходе возникшей ссоры 50-летний мужчина нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, праздновавшему в кафе состоявшееся накануне свое бракосочетание.

Пострадавший умер в больнице. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В октябре прошлого года охранники в баре в Казани побили молодоженов.