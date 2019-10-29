Охранники бара в Казани избили молодоженов

На охранников бара «Руки вверх» в Казани были поданы три заявления о нанесении побоев, сообщила представитель УМВД города Эльвира Фахретдинова.

В УМВД рассказали, что охранники бара «Руки Вверх» избили молодого человека и девушку, которые приехали туда после свадьбы. В итоге у них были зафиксированы побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика. Также пострадал и свидетель: ему сломали челюсть и нос, сообщает местный портал KazanFirst.

По данным УМВД, после драки пострадавшие молодожены обратились за медицинской помощью. Данный инцидент начала проверять и полиция. Когда будет изучено видео и получены результаты судмедэкспертизы, которая установит степень тяжести нанесенных повреждений, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бармен убил посетителя на открытии паба в Москве.