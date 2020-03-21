Лукашенко рассказал о реакции России на предложения Белоруссии по нефти

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров в субботу выразил мнение, что Россия полностью поддержала новые предложения Минска по поставкам нефти.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» – приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава администрации президента Белоруссии подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

На ваш взгляд По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии? Дешевле, чем Европе

Дороже, чем Европе

Так же, как Европе



Открывая субботнее совещание с правительством, Лукашенко сообщил, что планируется рассмотреть комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

Напомним, поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год.

Газета ВЗГЛЯД писала о сложных схемах, по которым Белоруссия пытается закупать альтернативную российской нефть.

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