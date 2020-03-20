Доктор Мясников оценил возможность долгого карантина из-за коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал предположение о сроках окончания эпидемии коронавируса и целесообразности долгого карантина.

Мясников написал в Telegram, что «делать прогнозы – бессмысленное занятие», однако на фоне того, что всех вокруг интересуют сроки окончания эпидемии коронавируса, врач решил высказать своре мнение на этот счет.

«(Мнение) Основанное на опыте и знаниях, но все-таки совершенно субъективное – как к нему и относитесь!», – добавил он.

Медик пояснил, что коронавирус – «это ОРЗ», и COVID-19 – «это тоже ОРЗ, только, в отличие от своих «родственников», в определенном проценте случаев у ослабленных людей вызывающий поражения легких».

Однако «можно определенно предположить, что и новый короновирус будет вести себя примерно так же, как и остальные его «одногруппники», то есть за вспышкой будет идти спад, «потом опять вспышка, но уже меньшей интенсивности, потом перерыв на лето и может быть какая-то волна след осенью».

«Вспомним предыдущую атипичную пневмонию SARS 2002 года. Примерно так и было, хотя отдельные случаи были еще и в 2004 году (...) В условиях синхронного международного карантина можно надеяться на разрешение ситуации к маю. И дай-то Бог! Иначе у нас у всех будут проблемы. Не медицинского характера», – считает Мясников.

Он усомнился в том, что власти разных стран смогут держать карантин дольше трех-четырех недель: «Потом люди начнут расползаться, потери заработков, нарушенные связи, психозы и депрессия на фоне помирающей экономики».

По его словам, «такое уже было в 2014, когда в Африке вводили карантин в связи с лихорадкой Эбола».

«Там в условиях изоляции начались перебои с доставкой еды и лекарств и вспыхнули другие инфекции (...) Если отменят карантин, не «додавив» инфекцию – тогда только остается только надеяться на то, что в COVID-19 все же намного больше от ОРЗ, чем от атипичной пневмонии, и эта инфекция растворится в сонме вирусных заболеваний. Иначе она остановиться только после того как переболеет 70% населения. При смертности 1-3%», – добавил врач.

Ранее Мясников заявлял, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с распространением коронавируса может пойти по «китайскому» или «итальянскому» сценарию.