ЦБ разрешил бесплатно переводить по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц

Российские банки с 1 мая должны будут бесплатно для граждан осуществлять переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц, а комиссии по эквайрингу при оплате картами онлайн-покупок могут быть ограничены, говорится в сообщении Банка России.

«В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно: переводы в системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

При этом переводы на сумму свыше 100 тыс.рублей в месяц могут облагаться комиссией не более 0,5%, но не больше 1 тыс. 500 рублей.



«В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок», – сообщает регулятор.

Ранее Банк России предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством».