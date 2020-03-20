Эксперт рассказал о голосовании по Конституции в условиях пандемии

«Безопасность и здоровье людей – это наивысший приоритет, поэтому ЦИК России изменил порядок голосования по поправкам в Конституцию РФ», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Антон Тимченко, комментируя корректировку процедуры голосования в условиях пандемии коронавируса.

«Ситуация с пандемией коронавируса нестандартная. Перед ЦИК стоит беспрецедентный вызов. Безопасность и здоровье людей – это наивысший приоритет, поэтому ЦИК России принял порядок голосования людей по поправкам в Конституцию РФ, доработал его и внес необходимые изменения», – сказал эксперт Независимого общественного мониторинга Антон Тимченко.

Он пояснил, что изменения имеют два приоритетных направления. С одной стороны, они призваны обеспечить доступность голосования, а с другой – максимальную защиту граждан и их удобство.

«Внесены поправки, позволяющие провести голосование в этой непростой ситуации. Прежде всего, ЦИК предоставил региональным избирательным комиссиям возможность в случае, если эпидемиологическая ситуация в регионе этого потребует, расширить возможность досрочного голосования, в том числе и вне помещения. Cрок досрочного голосования увеличен с трех до семи дней. Оно будет проводиться с 15 апреля и поможет исключить одномоментное скопление людей в помещениях», – сказал Тимченко.

Он добавил, что внесенные изменения способствуют повышению общественного контроля и прозрачности самой процедуры голосования. Также вводятся дополнительные меры, направленные на предотвращение правонарушений. «Изменения служат созданию максимального удобства для граждан, чтобы они могли реализовать свое право. Примером этому является механизм приложения «Мобильный избиратель». Заявки для такого голосования будут приниматься в МФЦ, через портал Госуслуг, в территориальных избирательных комиссиях с 25 марта по 16 апреля. С 11 по 16 апреля заявления можно будет подать в участковые избирательные комиссии», – сказал Тимченко.

«Для обеспечения максимальной безопасности и здоровья граждан комиссия при подготовке проведения голосования будет руководствоваться требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом контроле. Если голосование будет проходить в школах, то там будут приняты дополнительные меры дезинфекции. Детей в это время там не будет, они будут отправлены на каникулы или на карантин», – отметил собеседник.

«Но если ситуация все-таки будет неблагоприятной, то ЦИК готов приостановить голосование, заморозить процедуру, поскольку закон позволяет провести голосование и позже», – резюмировал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил процедуру общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию.

В частности, ЦИК утвердил общий вид бюллетеня для проведения голосования. Количество, форма и текст бюллетеней на русском языке, порядок их изготовления и доставки бюллетеней должны быть утверждены не позднее 21 марта.

Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках. Там собраны все данные о порядке проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции и предлагаемых изменениях в Основном законе.

Ранее сообщалось, что ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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