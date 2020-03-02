Госдеп ограничил число сотрудников китайских СМИ в США

США вводят лимит на количество китайских граждан, которые работают в государственных китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Правительство США сегодня устанавливает кадровый лимит для некоторых контролируемых КНР государственных средств массовой информации в Соединенных Штатах», – передает его слова РИА «Новости».

Помпео пояснил, что ограничения вводятся в отношении пяти организаций, которые указаны госдепом 18 февраля 2020 года как иностранные представительства Китая. Эти меры ограничивают число китайских граждан, которым разрешено в этих организациях в США.

«Решение о введении этого ограничения на персонал не основано на каком-либо контенте, созданном этими организациями, и не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах», – подчеркнул он.

Он заявил, что речь идет о «принципе взаимности».

Помпео подчеркнул, что США рассчитывают, что это заставит Пекин справедливее относиться к иностранным СМИ.

«Мы призываем китайское правительство немедленно выполнить свои международные обязательства уважать свободу выражения мнений, в том числе для представителей прессы», – резюмировал госсекретарь.

В феврале МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания The Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса «Китай – настоящий больной Азии». Газета признала, что оскорбительная статья о Китае была ошибочной, но не принесла официальных извинений.