Совфед может собраться на внеочередное заседание 14 марта

Совет Федерации может собраться на внеочередное заседание 14 марта для внесения изменений в федеральный бюджет на текущий год.

Перераспределение средств из федеральной казны направлено на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как сообщает ТАСС, в этом году более 122,4 млрд рублей будет направлено на выплаты маткапитала, а также 120,3 млрд рублей на оказание мер поддержки семей с детьми от трех до семи лет. Кроме того, сумма в 21,8 млрд рублей предусмотрена для организации питания детей в начальной школе.

Напомним, 10 марта состоится заседание верхней палаты парламента, основной темой которого станет работа Совфеда.