Протоиерей опроверг мнение, что у искусственно зачатых детей нет души

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2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
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Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              Протоиерей опроверг мнение, что у искусственно зачатых детей нет души

                 2 марта 2020, 19:50
              Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Ребенок – это в первую очередь человек, а абсолютно у всех людей есть душа, заявил газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, протоиерей Александр Ильяшенко, комментируя мнения о том, что ЭКО и суррогатное материнство приводит к рождению детей без души.

              Ранее некоторые служители церкви выразили мнение, что ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и суррогатное материнство приводит к рождению детей без души.

              «Я думаю, что на эту тему не сформулировано единое мнение православной церкви, но говорить о том, что у детей, рожденных с помощью ЭКО или суррогатного материнства, нет души – неприемлемо. Ребенок – человек, это такая сложнейшая личность, у которой, конечно, душа есть», – говорит Ильяшенко.

              Протоиерей объясняет, что способ зачатия дитя, безусловно, важен, но здесь не стоит вопрос души. Скорее ЭКО и суррогатное материнство отражается на отношение к малышу, на связь родителей и ребенка, последующее воспитание и так далее. Человек – тонкое существо, поэтому на его формирование влияет масса факторов, но душа, несомненно, есть абсолютно у каждого.

              В конце января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил суррогатное материнство с рабством и заявил, что оно унижает достоинство женщин.


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