Протоиерей опроверг мнение, что у искусственно зачатых детей нет души

Ребенок – это в первую очередь человек, а абсолютно у всех людей есть душа, заявил газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, протоиерей Александр Ильяшенко, комментируя мнения о том, что ЭКО и суррогатное материнство приводит к рождению детей без души.

Ранее некоторые служители церкви выразили мнение, что ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и суррогатное материнство приводит к рождению детей без души.

«Я думаю, что на эту тему не сформулировано единое мнение православной церкви, но говорить о том, что у детей, рожденных с помощью ЭКО или суррогатного материнства, нет души – неприемлемо. Ребенок – человек, это такая сложнейшая личность, у которой, конечно, душа есть», – говорит Ильяшенко.

Протоиерей объясняет, что способ зачатия дитя, безусловно, важен, но здесь не стоит вопрос души. Скорее ЭКО и суррогатное материнство отражается на отношение к малышу, на связь родителей и ребенка, последующее воспитание и так далее. Человек – тонкое существо, поэтому на его формирование влияет масса факторов, но душа, несомненно, есть абсолютно у каждого.

В конце января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил суррогатное материнство с рабством и заявил, что оно унижает достоинство женщин.