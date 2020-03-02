Эксперт: На Ближнем Востоке возникла «антитурецкая ось»

«Это не просто попытка позлить Эрдогана. Это явный сигнал Анкаре о том, что противники Турции могут объединяться», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Михаил Рощин. Так он прокомментировал установление дипломатических отношений Сирии и правительства фельдмаршала Хафтара в Ливии.

«Открытие посольства Ливии в Дамаске – это, безусловно, знаковое событие. Оно показывает, что возникла линия на поддержку маршала Хафтара не только со стороны сирийского правительства, но, видимо, и со стороны России как ближайшего союзника Сирии. Можно говорить об оформлении чего-то вроде антитурецкой коалиции на Ближнем Востоке на фоне боев в Идлибе», – сказал научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин.

До сих пор Турция ограничивалась в Ливии только своими небольшим отрядом своих военных инструкторов, но если Эрдоган направит войска на помощь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа, Турции придется воевать фактически на два фронта. А это, как мы знаем из истории, ни к чему хорошему не приводит, отметил Рощин. Он напомнил, что Турция направила для обороны Триполи отряды мятежников из Сирии. После этого естественно, что сирийское правительство решило поддерживать тех, кто сражается с ними на территории Ливии, то есть поддерживать Хафтара.

Кроме того, открытие посольства в Дамаске можно расценивать еще и как начало постепенного международного признания правительства фельдмаршала Хафтара. Тенденция будет только нарастать, считает Рощин.

«Международное признание Хафтара – объективный шаг, стоит взглянуть на карту Ливии, как становится понятно, что большая часть страны контролируется его силами. Во власти ПНС Фаиза Сараджа остается лишь небольшие островки – столица Триполи, порт Мисурата и так далее. Да, это жизненно важные точки Ливии, но они лишь маленькая ее часть», – заключил Рощин.

Напомним, в воскресенье Дамаск подписал меморандум о взаимопонимании с делегацией ливийских властей, которые базируются в Тобруке, на территории, которую контролируются войска фельдмаршала Халифы Хафтара. В документе, в частности, говорится о возобновлении дипломатических отношений, сообщает РИА Новости. В понедельник стало известно, что на вторник намечена церемония возобновления работы ливийского посольства Сирии, приостановившего свою работу в 2012 году.

Напомним, в декабре 2018 года после шестилетнего перерыва работу в Дамаске возобновило посольство ОАЭ. Также заново открылось посольство Бахрейна. Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, закрыли свои посольства или переместили дипломатов более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия и представительство Евросоюза.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала об отказе США воевать на стороне Турции против Сирии.