США не захотели воевать на стороне Турции против Сирии

Помощь Турции в Сирии не будет связана с военными действиями американских подразделений, сообщили в Госдепе.

Высокопоставленный представитель ведомства заявил, что США пока «не приняли решения об отправке боевых подразделений в сирийский Идлиб». При этом он заявил, что помощь Анкаре «не будет связана с военными действиями американских подразделений». Как союзник по НАТО США предоставляют Турции «разного рода информацию и технику», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Госдепе считают, что у Москвы и Дамаска «существует очень тесная координация в вопросе стратегических, воздушных и ракетных ударов». В США полагают, что «сирийские правительственные войска не смогли бы начать наступление в Идлибе без одобрения или поддержки России».

Глава Госдепа Майкл Помпео также заявил, что США «рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией», так как хотят «предотвратить дальнейшие жестокие действия» со стороны Дамаска и России.

США заявили, что «нападения в Идлибе должны прекратиться». По мнению Помпео, действия властей Сирии и их союзников, включая Россию, «напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня».

Помпео заявил, что США постараются не допустить «реинтеграции режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции 2254 СБ ООН, включая прекращение огня».

В госдепартаменте также сообщили, что пытаются связаться со своими российскими коллегами, чтобы узнать их позицию в отношении последних событий в Сирии. Однако «большинство контактов увязло в переговорах в Анкаре, которые оказываются безрезультатными».

Напомним, комментируя обострение конфликта между Сирией и Турцией, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей суверенной территории.

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