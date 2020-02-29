Небензя подчеркнул право Сирии бороться с террористами на ее территории

Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей суверенной территории, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя указал «на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны» и заявил, что нельзя запрещать Сирии выполнять требования самой ООН о «бескомпромиссной борьбе с терроризмом». Россия убеждена, что механизм деконфликтинга позволит в будущем избежать потерь со стороны Турции и Сирии в Идлибе. Небензя выразил соболезнования в связи с гибелью турецких и сирийских военных, передает ТАСС.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь также заявил о необходимости борьбы с террористами в Сирии. Сославшись на доклад генсека ООН, он отметил, что «террористические силы регулярно наносят удары по мирным жителям, журналистам, медработникам». При этом Пекин призвал учитывать нормы гуманитарного права.

Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН заявили, что «военная эскалация в Идлибе должна прекратиться». Они осудили «нападения на турецкие силы» и заявили о «солидарности с Турцией». К ним присоединилась не входящая в СБ Польша, передает РИА «Новости».

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала «Россию и Турцию опираться на предыдущие соглашения в целях установления прекращения огня».

Ди Карло сообщила, что свыше 350 мирных жителей погибли на северо-западе Сирии с декабря 2019 года в результате активизации там боевых действий. Она утверждает, что 94% таких случаев «произошли на подконтрольных оппозиции территориях в результате бомбардировок проправительственных сил», 6% – на «территориях, подконтрольных правительству». Как заявила Ди Карло, «это напоминает о том», что «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) и «другие неправительственные вооруженные группы также наносили удары по населенным районам».

По словам Ди Карло, жители Идлиба пребывают «в постоянном ужасе, пытаясь укрыться от авиаударов и минометных обстрелов», и «просят, чтобы убийства прекратились».

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования: «Астанинский формат сломан и не подлежит восстановлению». Крафт сказала, что нельзя допустить использования данного формата «для определения рамок нового соглашения о прекращении огня».

США осудили «удары по турецким войскам» и выразили полную поддержку Турции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о столкновениях Сирии и Турции из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб, где находятся турецкие силы.

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