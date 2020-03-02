Модель из Подмосковья умерла, подавившись шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, подавившись шоколадкой, сообщают СМИ.

По данным полиции, девушка была найдена мертвой в подъезде одного из домов. По предварительным данным, в момент смерти девушка находилась со своим знакомым, сообщает РЕН ТВ.

Он рассказал, что она откусила шоколад, подавилась и потеряла сознание. Парень вызвал скорую помощь, однако спасти его подругу не удалось.

По данным канала, погибшая была моделью и участвовала в конкурсе красоты в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти модели.

Ранее стало известно, что в московском баре 23-летняя девушка умерла, подавившись едой. СМИ сообщают, что трагедия произошла во время конкурса по поеданию пирожных.