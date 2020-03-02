Гидрометцентр назвал регионы с аномальным теплом в марте

Наибольшее отклонение от температурных норм в марте ожидается в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в целом температура выше нормы прогнозируется на всей территории страны. Исключение составят лишь Бурятия, юг Иркутской области и Читинская область, а также тихоокеанское побережье Хабаровского края и Камчатка, передает РИА «Новости».

Также он уточнил, что наибольшая температурная аномалия будет наблюдаться в Москве и сопредельных областях, а также в Поволжье, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.

«На сколько будет превышение – это за пределами человеческих знаний. Второй очаг наиболее значимых отклонений находится на юге Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. На остальной территории тоже температура будет заметно выше нормы», – уточнил метеоролог.

По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на севере Европейской территории: Карелия, Мурманская, Архангельская области, Коми.

Вильфанд также уточнил, что на самом юге Урала, в Красноярском крае, Эвенкии и на Западе Якутии прогнозируется избыток осадков. В марте ожидаются осадки смешанного типа. На Юге Иркутской области, в Туве и Бурятии ожидается дефицит осадков. На юге России ожидаются осадки ниже нормы.

«Уже сейчас там температуры вызывают зависть. В течение этой недели начиная со вторника в Краснодарском крае, в Крыму температуры – от 15 днем, а в Черноземье – около 18 градусов», – сказал он.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что средняя температура в начале марта будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.

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