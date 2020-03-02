Кремль прокомментировал задержание в Турции журналистов Sputnik

Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что МИД России уже выразил «крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ».

«Мы, конечно, надеемся, что представители средств массовой информации, тем более те, кто работает на российские СМИ, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в субботу в квартиры трех сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса журналистов отпустили.

Также в воскресенье полицейские пришли с обысками в офис агентства в Стамбуле. Был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Вечером его также освободили.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что Эрдоган в преддверии встречи с президентом Владимиром Путиным допустил ошибку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии.

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