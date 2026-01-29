Карелия вошла в топ-20 инвестиционно привлекательных регионов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе программы «Регион-2030. Республика Карелия» в Национальном центре «Россия», что регион совершил значительный рывок, переместившись с 56-го места в топ-20 национального рейтинга инвестиционной привлекательности, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Объем инвестиций в республике превысил 150 млрд рублей, а количество новых рабочих мест достигло 12 тыс. Среди реализуемых проектов – добыча и переработка камня, лесное хозяйство, высокотехнологичные производства, машиностроение, судостроение и туризм. Значительные вложения планируются в туристические объекты, что делает Карелию особенно интересной для инвесторов.

Артур Парфенчиков отметил, что арктическая зона занимает 40% территории региона, а логистика Карелии, несмотря на размеры, выгодна благодаря близости к Москве и Петербургу, что формирует удобную цепочку к Мурманску и Северному морскому пути. Глава региона также рассказал о развитии социальной инфраструктуры: за последние годы удалось решить проблему детских садов, ведутся программы ремонта и строительства школ, открыто более 50 новых фельдшерских пунктов, строится хирургический корпус и планируется возведение современного онкологического центра к 2027 году.

Особое внимание уделяется программе «Арктический гектар», благодаря которой полторы тысячи земельных участков были предоставлены для строительства жилья, гостевых домов и туристических проектов, причем две трети получателей – не жители Карелии. Ключевым фактором успеха Парфенчиков назвал человеческий капитал, подчеркнув, что в регионе работают лучшие профессионалы страны и активно развиваются образовательные кластеры для подготовки специалистов.

Глава Карелии отдельно выделил культурно-туристический потенциал региона: горный парк Рускеала неоднократно отмечался всероссийскими наградами, а петроглифы Карелии получили статус объекта всемирного наследия в 2021 году. Культурные мероприятия и природные достопримечательности регулярно привлекают туристов.

Парфенчиков подчеркнул, что устойчивый инвестиционный рост, забота о жителях и бережное отношение к природному и культурному наследию формируют уникальные перспективы для региона. Дни Республики Карелия проходят в Национальном центре «Россия» с 27 января по 1 марта.