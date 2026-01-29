Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Дмитриев назвал главные преимущества ОАЭ
Глава РФПИ Дмитриев назвал нейтральность ОАЭ главным преимуществом для инвестиций
Значимым фактором для успешного инвестиционного сотрудничества с ОАЭ стало их устойчивое положение как нейтрального игрока в международных делах, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Статус нейтрального игрока является ключевой силой Эмиратов, что способствует активному развитию совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он сказал: «Мне кажется, что Эмираты имеют опыт быть очень нейтральным игроком, а сейчас очень мало нейтральных мест в мире. И поэтому вот эта нейтральность – это большая сила Эмиратов», передает ТАСС.
Дмитриев отметил, что инвестиционное взаимодействие между Россией и ОАЭ развивается очень позитивно. По его словам, в работе находится большое количество совместных инициатив. Дмитриев также подчеркнул, что ОАЭ играют важную миротворческую роль на глобальной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ прошла встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.
А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.
Напомним, несколько часов назад в Москве завершились переговоры президентов России и ОАЭ.