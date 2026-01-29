В Пятигорске обсудили поддержку и трудоустройство ветеранов спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

Экспертная сессия прошла в музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» в Пятигорске. В рамках форума представители фонда «Защитники Отечества», ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минтруда, Агентства стратегических инициатив и регионального бизнеса обсудили меры по поддержке ветеранов СВО. Особое внимание уделили вопросам трудоустройства, поддержки малого и среднего бизнеса, развитию реабилитационной продукции и социальным контрактам, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ветераны спецоперации представили свои бизнес-проекты, а губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул: «Наша общая задача – помочь им найти себя в гражданской жизни, открыть собственное дело или применить свой опыт в управленческой работе, почувствовать уверенность в завтрашнем дне».

Заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что более 20 тыс. ветеранов и членов их семей обратились за трудоустройством, из них свыше 54% уже нашли работу. Фонд заключил соглашения с ведущими работодателями, а в филиалах работают представители центров занятости и регулярно проходят ярмарки вакансий.

ВЭБ.РФ и фонд «Защитники Отечества» реализуют совместные проекты по обучению и трудоустройству. В 2025 году ветераны смогут открывать свой бизнес по социальному контракту без учета дохода семьи, а региональные филиалы выдают рекомендации для заключения таких контрактов.

300 ветеранов и членов семей из 35 регионов России стали участниками программы «Школа фермера», а за прошлый год ее окончили 741 человек. Программа будет расширяться: в 2024 году ожидается запуск более 200 новых проектов. Завершилось мероприятие спортивным состязанием для ветеранов по армрестлингу, пауэрлифтингу и волейболу сидя.