Россия и НАСА поспорили о выборе орбиты для окололунной станции

Взгляд
2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Sputnik/Alexey Filippov
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Экологический идиотизм погорел на «бабках»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
              Путин назвал пользу гиперзвукового оружия для РоссииЭкс-командир «Айдара» задержан в Евросоюзе по запросу РоссииТрамп оценил последствия выхода Буттиджича из предвыборной гонкиПсихолог оценила поведение блогера Диденко после трагедии
              Киселев рассказал об ошибке Эрдогана перед встречей с ПутинымАмериканские военные инспекторы собрались в БелоруссиюАделина Сотникова объявила о завершении карьерыБлизкие смирились с тем, что больше никогда не увидят Скрипаля
              Российские ученые назвали сроки создания вакцины против коронавирусаСборная Украины сыграла в Иркутске матч чемпионата мира по русскому хоккеюКлад с драгоценными камнями нашли в доме священника в Сен-ТропеПоявилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях

              Главная тема


              Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

              ближний восток


              Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в небе Сирии

              «20 вопросов Путину»


              Путин рассказал о жалобах Трампа на чрезмерные военные расходы

              «Весенний щит»


              Минобороны Турции начало операцию в Сирии и высказалось о противостоянии с Россией

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              Россия и НАСА поспорили о выборе орбиты для окололунной станции

              2 марта 2020, 10:16

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Специалисты российской ракетно-космической отрасли и представители НАСА расходятся во мнениях о наиболее оптимальной орбите для будущей окололунной станции, рассказал гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.

              По словам Севастьянова, американцы предлагают размещать станцию на гало-орбите NRHO (near-rectilinear halo orbit), это орбита с перигеем примерно 3 тыс. км и апогеем более 70 тыс. км.

              «Для того, чтобы туда долететь, нужны наименьшие энергетические затраты. Но она неустойчива, и ее требуется постоянно поддерживать», – передает ТАСС слова гендиректора РКК «Энергия».

              Именно из-за особенностей данной орбиты в американской концепции окололунной станции Gateway первым модулем должна стать двигательная установка на электрореактивной тяге, которая позволит экономить топливо для поддержки орбиты. Эта орбита может быть использована как для высадки на Луну, так и как отлетная орбита к астероидам и Марсу.

              В свою очередь российские специалисты склоняются к более выгодной, с их точки зрения, круговой орбите.

              «Например, круговая (10 тыс. км), эта орбита очень устойчива и не требует постоянной поддержки. Значительно снижаются требования к ракете по грузоподъемности», – сказал Севастьянов.

              В июле Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

              Напомним, 31 октября Роскосмос вернулся к переговорам с иностранными партнерами по созданию международной окололунной станции.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............