Россия и НАСА поспорили о выборе орбиты для окололунной станции

Специалисты российской ракетно-космической отрасли и представители НАСА расходятся во мнениях о наиболее оптимальной орбите для будущей окололунной станции, рассказал гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.

По словам Севастьянова, американцы предлагают размещать станцию на гало-орбите NRHO (near-rectilinear halo orbit), это орбита с перигеем примерно 3 тыс. км и апогеем более 70 тыс. км.

«Для того, чтобы туда долететь, нужны наименьшие энергетические затраты. Но она неустойчива, и ее требуется постоянно поддерживать», – передает ТАСС слова гендиректора РКК «Энергия».

Именно из-за особенностей данной орбиты в американской концепции окололунной станции Gateway первым модулем должна стать двигательная установка на электрореактивной тяге, которая позволит экономить топливо для поддержки орбиты. Эта орбита может быть использована как для высадки на Луну, так и как отлетная орбита к астероидам и Марсу.

В свою очередь российские специалисты склоняются к более выгодной, с их точки зрения, круговой орбите.

«Например, круговая (10 тыс. км), эта орбита очень устойчива и не требует постоянной поддержки. Значительно снижаются требования к ракете по грузоподъемности», – сказал Севастьянов.

В июле Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

Напомним, 31 октября Роскосмос вернулся к переговорам с иностранными партнерами по созданию международной окололунной станции.

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