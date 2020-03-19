Грузия из-за коронавируса закроет почти все торговые объекты

Все торговые объекты в Грузии, за исключением продуктовых магазинов и аптек, решено закрыть в контексте борьбы с коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Разрешено работать отделениям банков и почты, а также бензозаправочным станциям, заявил премьер-министр Георгий Гахария в четверг вечером после заседания Совбеза.

«Это необходимый шаг, чтобы сохранить здоровье наших граждан», – сказал он.

Георгий Гахария отметил, что действовать это решение будет «ограниченное время», но не уточнил, какое.

«Наша задача состоит в максимальном замедлении темпов распространения вируса», – сказал председатель кабмина Грузии, призвав граждан максимально оставаться дома.

При этом режим ЧП пока вводиться не будет.

В Грузии подтверждено заражение коронавирусом 40 человек.

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