ЦБ повысил курс доллара на 20 марта

Банк России установил на 20 марта официальный курс доллара на уровне 80,157 рубля, что на 2 рубля 94 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 2 рубля 38 копеек, до 87,2669 рубля, передает ТАСС.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что коронавирус сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть.