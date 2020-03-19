Вуз не подтвердил смерть 79-летней преподавательницы с коронавирусом

Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина не располагает информацией о том, что в московской больнице умерла 79-летняя профессор университета, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

«У нас нет подтвержденной официальной информации, такая информация не поступала», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы вуза.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что женщина была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

Сообщалось, что смерть пациентки наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Позже СМИ раскрыли личность умершей россиянки: ею оказалась профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Валентина Зубарева.

Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что у пациентки действительно был диагноз вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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