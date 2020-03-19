Стала известна личность умершей пожилой россиянки с коронавирусом

Первой умершей в России пациенткой с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, в том числе диабетом и болезнями сердца, является профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Валентина Зубарева.

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец». По информации издания, в связи со смертью сотрудницы университет закрыт на карантин.

Кроме того, составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала заболевшая. Издание сообщает, что Зубарева приходила на работу «вплоть до момента госпитализации» и читала лекции.

Как именно заразилась профессор, пока неизвестно. Отмечается, что ее родственники не выезжали за границу в последнее время.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что 79-летняя женщина была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

Смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек. ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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