Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

У пациентки действительно был диагноз вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщил главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Зайратьянц прокомментировал результаты только что завершенной секции, сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу в Telegram.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», – сказал он.

По его словам, «на момент смерти изменений в легких не было». Кроме того, «тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца».

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что женщина была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

Сообщалось, что смерть пациентки наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Позже СМИ раскрыли личность умершей россиянки: ею оказалась профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Валентина Зубарева.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек. ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

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