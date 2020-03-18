ДНР объявила о закрытии пунктов пропуска с Украиной

Донецкая народная республика (ДНР) с 21 марта закрывает все пункты пропуска с Украиной в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции, заявил глава республики Денис Пушилин.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной с 00.00 часов 21 марта 2020 года», – приводит текст сообщения на официальном сайте главы ДНР ТАСС.

Эти меры объясняются тем, что «есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных».

При этом Пушилин подчеркнул, что у жителей ДНР, находящихся на территории, подконтрольной Украине, «еще есть время вернуться домой», при этом «будут приняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей».

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



В ДНР на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Ранее советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о предпринимаемых в республике мерах по противодействию коронавирусу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о эпидемической угрозе для России со стороны Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД