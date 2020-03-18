Казино в Лас-Вегасе закрылись из-за коронавируса

Все развлекательные заведения в штате Невада, включая казино Лас-Вегаса, будут закрыты из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор штата Стив Сисолак.

«Закрытие казино касается каждого казино в штате Невада... Каждый игровой аппарат должен быть выключен сегодня к полуночи», – передает РИА «Новости» слова Сисолака в ходе пресс-конференции.

Он заявил, что меры, связанные с закрытием развлекательных заведений, нацелены на сдерживание пандемии.

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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

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