Пекин потребовал от работающих в Китае американских СМИ данные о сотрудниках и финансах

Китайские власти потребовали от пяти американских СМИ, работающих в КНР, предоставить в письменном виде информацию о сотрудниках, финансах и проводимых операциях в Китае, говорится в заявлении китайского МИД.

«В ответ на то, что американская сторона назвала пять [базирующихся в США] китайских медиа «иностранными миссиями», китайская сторона обратилась к «Голосу Америки», «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-стрит джорнэл», «Вашингтон пост» и «Тайм» с требованием предоставить в письменном виде информацию о всех сотрудниках, финансах, проводимых операциях, а также данные о владении недвижимостью в КНР», – передает ТАСС сообщение китайского МИД.

Кроме того, Китай объявил о фактическом отзыве аккредитаций у нескольких американских журналистов – речь идет о корреспондентах газет «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и «Уолл-стрит джорнэл». Им предписано сдать свои пресс-карты в ближайшие дни.

Это ответ на высылку группы китайских журналистов из США.

«Практика американской стороны в отношении китайских СМИ основана на мышлении холодной войны и идеологических предубеждениях, что наносит серьезный ущерб репутации и имиджу китайских СМИ, оказывает влияние на их нормальную деятельность в Соединенных Штатах, вмешивается в гуманитарные обмены между Китаем и США, разоблачая лицемерие, которое они преподносят как свободу прессы», – говорится в заявлении МИД.

Ведомство призывает США «исправить ошибки», прекратить политическое давление и «необоснованные ограничения в отношении китайских СМИ».

«Если американская сторона и дальше пойдет по неверному пути, то китайская сторона предпримет дальнейшие контрмеры», – сказано в документе.

В начале марта сообщалось, что США вводят лимит на количество китайских граждан, которые работают в государственных китайских СМИ на территории Соединенных Штатов.

В феврале МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания The Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса «Китай – настоящий больной Азии». Газета признала статью ошибочной, но не принесла официальных извинений.