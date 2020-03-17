На конкурс «Лидеры России. Политика» поступило почти 34 тыс. заявок

Завершена регистрация участников на конкурс «Лидеры России. Политика», который проводится на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей». За 20 дней на него поступило 33 тыс. 986 заявок, сообщили организаторы.

Регистрацию на конкурс прошли 33 тыс. 986 человек, в том числе 16 тыс. 549 участников заполнили анкету, 7 тыс. 474 человека загрузили эссе, 5 тыс. 484 – видеоинтервью. Данные 4 тыс. 732 участников появились на специальной странице, где их все еще могут поддержать совершеннолетние пользователи портала Госуслуг. Для этого уже зарегистрировались больше 140 тыс. человек, почти 125 тыс. из них уже поддержали кого-то из участников конкурса, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

У зарегистрированных конкурсантов еще есть возможность оказаться на странице поддержки – для этого они должны выполнить все обязательные задания. Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, конкурсантам, еще не сделавшим это, следует поторопиться: «Для того чтобы принять участие в дистанционном этапе и получить доступ к онлайн-тестам, необходимо не только зарегистрироваться, но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью. На выполнение этих заданий у участников конкурса осталось немного времени».

Председатель Экспертного совета конкурса Павел Безручко заявил, что столь серьезные цифры говорят о большом интересе к конкурсу у людей, думающих о возможности своего развития и карьеры в представительных и законодательных органах власти.

«Впереди – дистанционный этап Конкурса. Мы рассчитываем, что участники выполнят все задания в срок, и выполнят их самостоятельно, поскольку перед очным этапом Конкурса их ожидает контрольное тестирование – перепроверка результатов дистанционного этапа под очным контролем. Такие меры вводятся для обеспечения честности и объективности оценки», – сказал он.

Член Наблюдательного совета Конкурса, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил: «Я не могу расценить их [результаты регистрации на конкурс] иначе как наглядное стремление значительного числа современной российской молодежи быть полезной и нужной своей стране. У нас замечательная, активная молодежь – и, в любом случае, будущее за ней».

Один из наставников конкурса, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил: «Очень рад, что этот Конкурс вызвал настолько живую реакцию у людей. Свыше 33 тыс. заявок на участие – это более чем серьезно. И очень рассчитываю на то, что среди этих людей окажется немало моих потенциальных и будущих коллег – как по парламенту, так и по другим органам власти».

19 марта состоится пресс-конференция, посвященная завершению этапа регистрации на конкурс «Лидеры России. Политика». В ходе пресс-конференции спикеры подведут итоги этапа, расскажут о предстоящем дистанционном отборе и представят данные о составе конкурсантов.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».