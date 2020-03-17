Ford приостановил производство машин и двигателей в Европе

Автоконцерн Ford прекратит производство автомобилей и двигателей на основных заводах в Европе с 19 марта.

«Временная приостановка производства, как ожидается, займет несколько недель, в зависимости от ситуации с пандемией, национальных ограничений, трудностей в поставках и требований дилеров по снабжению», – сообщила компания, передает РИА «Новости».

Производитель напомнил, что правительства европейских стран ограничили поездки и личные контакты людей, что сказалось на поставщиках и продавцах автомобилей.

Ранее Renault подняла цены на свои автомобили в России на 1,14%.