Приехавшие на подмогу медики начинали покидать Ухань

Зараженных коронавирусом в китайском Ухане становится все меньше, и медработники, приехавшие на подмогу со всего Китая, начали отправляться домой, сообщает Global Times.

Утром во вторник первая волна из более чем 3 тыс. 675 медработников, которые приехали со всего Китая в провинцию Китая для помощи в борьбе с коронавирусом, отправилась домой, передает RT.

Из Уханя уехала 41 группа специалистов, которые работали в 14 мобильных госпиталях Уханя и семи больницах, которые были отведены под коронавирусных пациентов.

Всего в очаг заражения было направлено более 42 тыс. специалистов из других городов и провинций. Из них две трети – женщины. Первые медработники прибыли 24 января, в канун китайского Нового года.

11 марта сообщалось, что последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек.

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