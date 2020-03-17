Режим повышенной готовности ввели в Калининградской области

Режим повышенной готовности введен в Калининградской области с 17 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Режим повышенной готовности введен в регионе с 17 марта для профилактики распространения нового коронавируса. Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, зарубежные поездки для чиновников всех уровней, организованные выезды детских групп за границу. Режим будет действовать до его отмены», – передает ТАСС слова Лыскова.

По данным областного правительства, в рамках режима повышенной готовности в области запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек. Всем вернувшимся в область из-за границы в течение последних 14 дней, предписано сообщить о себе на «горячую линию». Владельцам отелей – сообщать о бронировании иностранцами номеров в гостиницах.

По данным областных властей, в регионе подтверждены три случая заражения новым коронавирусом.

Заболевание выявлено 8 марта у женщины, вернувшейся в область из поездки в Италию, 12 марта стало известно о подтверждении диагноза у ее матери, 14 марта появилась информация о выявлении коронавируса у женщины, вернувшейся в область после отдыха в Берлине с 6 по 9 марта. Все заболевшие находятся на лечении, их состояние опасений не вызывает.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

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