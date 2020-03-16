Спецслужбы США знали о непричастности российских граждан к утечке писем Хиллари Клинтон с сервера Демократической партии и в целом к «вмешательству в выборы», заявил бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган, который является ключевым свидетелем тех событий.

У него оказались неопровержимые доказательства полного отсутствия какого-либо «русского следа» в раскрытии переписки Клинтон, похищенной с серверов Национального комитета Демократической партии США. Дуган – непосредственный участник и ключевой свидетель описываемых событий, сообщает ФАН.

«ФБР лжет, и я собираюсь это доказать. Дело в том, что это я несу ответственность за многое из того, в чем правительство США обвиняет Россию. Я сделал это как американец, на американской земле, и ФБР знает, что это факт», – заявил он.

Дуган рассказал, что ФБР давно считало его своим врагом и работало против него. В 2016 году его счета были заморожены, в доме прошел обыск – это произошло после того, как он скачал в 2015 году из открытого доступа базу избирателей штата Флорида и, зная алгоритм шифрования личных данных федеральных служащих, сумел раскрыть личности более 14 тыс. защищенных адресных записей агентов ЦРУ и ФБР.

Он отметил, что спецслужбы США точно знали, что за публикацией конфиденциальных данных из базы избирателей Флориды стоит американский гражданин, а не российские спецслужбы. Это следует из ордера на обыск его дома – ФБР было в курсе, что за именем «БадВолф» crhsdftncz бывший американский полицейский Джон Марк Дуган.

На изъятых ФБР компьютерах находилась в том числе информация, которую ему прислал один из его информаторов из Вашингтона. За обладание этой информацией ему грозило обвинение в измене США. Речь идет о 700 электронных письмах кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты и других высокопоставленных сотрудников Демпартии. Копию переписки Дугану прислал 13 марта его анонимный источник.

Тогда он прибыл в Вашингтон и попросил информатора еще раз передать ему копии электронных писем с сервера Национального комитета Демпартии. После этого он бежал из США в Россию. В Москве 7 апреля он приобрел компьютер и настроил его для создания сайта DCLeaks. За все время работы портал опубликовал и передал WikiLeaks более 44 тыс. писем и 17 тыс. документов, полученных с сервера Национального комитета Демпартии.

«ФБР нагло лжет вам о вмешательстве России, и я собираюсь заявить об этом сегодня в трансляции на своем YouTube-канале. Вся история о том, что русские хакеры якобы причинили ущерб избирательному процессу в Соединенных Штатах, – величайший обман XXI века», – заявил он.

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.