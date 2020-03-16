Правительство РФ: Ситуация с коронавирусом в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России

Заявление Белоруссии о масштабах распространения коронавируса в России являются не соответствующими действительности, заявили в российском правительстве.

«В правительстве РФ вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», – передает ТАСС заявление правительства.

Подчеркивается, что утверждение о том, что «Россия вся полыхает от коронавируса», «не соответствует действительности».

Правительство заявило, что, исходя из числа заболевших, ситуация с коронавирусом в Белоруссии хуже, чем в России, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что Белоруссия заблаговременно предупреждена о мерах по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан.

«В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчеркнуто, что решения правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер», – говорится в сообщении правительства.

Кабмин указывает, что ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами, носят «исключительно временный характер».

«Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Белоруссии, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости», – подчеркивает кабмин.

Правительство выразило надежду, что Минск займет конструктивную позицию для сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Белоруссии и России. В то же время высказывания руководства Белоруссии вызывают у России недоумение, подчеркивает правительство, это не способствует выработке согласованных мер по противодействию коронавирусу.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», – говорится в сообщении.

При этом ограничения на въезд в Россию из Белоруссии не будут распространяться на определенные категории лиц, в том числе водителей грузовиков.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение, он выразил желание обсудить его с российским коллегой Владимиром Путиным.

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