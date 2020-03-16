Коронавирус предложили внести в список «форс-мажора» по госконтрактам

Правительство в связи с ситуацией с коронавирусом обсуждает внесение коронавируса в список препятствий непреодолимой силы (форс-мажор) по исполнению государственных контрактов.

По словам источника РИА «Новости» в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации.

Кабинет министров внес в список на рассмотрение «Обеспечение информирования организаций и граждан о принимаемых мерах через кабинет налогоплательщиков», «внесение изменений в законодательство в части интерпретации ситуаций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, как «форс-мажора» по государственным контрактам» и «внесение изменений в законодательство, связанных с предоставлением казенным предприятиям возможности не перечислять в бюджет средства по отдельным видам доходов».

В списке также есть такой пункт, как «увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации при условии реализации субъектами Российской Федерации региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2020 году».

Также поручено проработать такую меру, как «обеспечение кардинального сокращения количества плановых и выездных внеплановых проверок по массовым видам государственного контроля (надзора) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством временного запрета проведения любых проверочных мероприятий в отношении определенных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей и видов государственного контроля (надзора)».

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.

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